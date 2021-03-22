Выборы губернатора Пензенской области в 2020 году оказались сфальсифицированными

Пенза, 22 марта. Итоги голосования при проведении выборов губернатора Пензенской области подведены с учетом бюллетеней несуществующих избирателей. Соответствующей информацией поделился региональный Следственный комитет.

Как стало известно ФАН, фальсификация была произведена 13 сентября 2020 года на одном из избирательных участков Бессоновского района, где арестованный ныне губернатор Иван Белозерцев набрал более 80% голосов. Председатель комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов. При этом фактически в выборах приняли участие всего 204 человека.

Позже обвиняемая совместно с членами участковой избирательной комиссии, неосведомленных о противоправных действиях руководителя, произвела подсчет голосов.

«Председателю комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», — уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Напомним, что на прошлых выборах ныне арестованный глава региона Иван Белозерцев набрал 79% голосов избирателей. 21 марта 2021 года он был задержан за крупную взятку. При обыске в его доме нашли около полумиллиарда рублей наличными, коллекцию дорогих часов, а также целый арсенал оружия.