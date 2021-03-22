Грузовик переехал школьницу в Пензе, появилось видео

Пенза, 22 марта. Несовершеннолетняя жительница города Пензы пострадала после наезда грузового автомобиля. Инцидент произошел поздним вечером 21 марта на улице Кривозерье.

Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы. На записи видно, что рядом с многотонным грузовиком находится сразу две машины реанимации.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 19:05. За рулем седельного тягача «МАЗ» находился 44-летний мужчина, который совершил наезд на 17-летнюю девушку. С тяжелыми травмами она была доставлена в медучреждение.

«Обстоятельства происшествия уточняются. Проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

Ранее ФАН сообщал, что в результате страшной аварии, произошедшей на трассе «Сортавала» в Ленинградской области, погибло два человека. За жизнь еще троих пострадавших борются медики.