Глава СК РФ призвал найти и наказать нацистов

Москва, 22 марта. Все нацистские преступники должны быть установлены и подвержены осуждению. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил во время интервью.

Бастрыкин рассказал о рассекречивании архивов, благодаря которым стали известны подробности о массовых убийствах мирных граждан в период Второй мировой войны. По его словам, Москва имеет все основания для проведения соответствующего расследования.

«Согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности и не имеют срока давности», — отметил руководитель СК России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее поддержала нетерпимость к попыткам оправдать фашизм. По информации НСН, Госдума РФ одобрила законопроект об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов ВОВ.