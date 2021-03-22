Дочь Ефремова обвинила мать в насилии и алкоголизме

Москва, 22 марта. Дочь осужденного актера Михаила Ефремова Анна Мария обвинила мать Ксению Качалину в алкоголизме и насилии. Девушка считает, что именно поэтому выросла «немного странненькой».

По словам дочери Ефремова, вместе с пьющей матерью она долгое время жила в Индии, где не могла общаться со сверстниками из-за языкового барьера. Девушка считает, что поэтому у нее развились проблемы с ментальным здоровьем.

Дочь Ефремова призналась, что не помнит, принимала ли ее мать запрещенные вещества. Зато перед глазами у девушки нередко встают сцены насилия.

«Не только поднимала руку, но и поднимала нож. По-моему, за то, что я ночью водички попить решил. Я с юмором к этому отношусь. Потому что если относиться к этому всерьез, то ты можешь потихонечку поехать крышей», — заявила она в программе «Звезды сошлись».

Девушка, которой в прошлом году исполнилось 20 лет, просит называть ее новым именем — Аэм Тиллмари — и использовать по отношению к ней мужские местоимения. Она рассказала, что пока нигде не работает, живет на деньги жены Ефремова Софии Кругликовой и актрисы Ренаты Литвиновой. Ее отец в настоящее время отбывает наказание за смертельное ДТП.