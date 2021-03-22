Вера Сотникова публично рассказала о домогательствах известной актрисы

Москва, 22 марта. Актриса Вера Сотникова столкнулась с домогательствами со стороны известной артистки. Об этой странице в своей биографии она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

Однажды известная и очень красивая актриса стала «клеиться» к Сотниковой. Влюбленная в артистку знаменитость пригласила коллегу на свидание.

Сотникова призналась, что ей стало любопытно поведение актрисы. Она поинтересовалась у нее: «Это у тебя бзик?»

«И вдруг она мне задает вопрос: «Вера, а у тебя когда-нибудь было, что ты влюблялась в человека и подходишь к мужчине и испытываешь чувства?» Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: «А у меня так к женщинам». Понимаете — это не придумать», — публично сказала Сотникова.

В Соединенных Штатах уже несколько лет звезды откровенничают перед журналистами, рассказывая о домогательствах в их сфере. Одним из самых громких скандалов стала история вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Волну откровений запустила Эшли Джадд, которая работала с продюсером еще в 1997 году. Схему домогательств Харви использовал еще не один десяток раз.