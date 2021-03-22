Граждане США в составе ОПГ пытались похитить Евгения Пригожина

Санкт-Петербург, 22 марта. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет (СК) РФ с заявлением о попытке похищения его гражданами США.

В заявлении указано, что граждане США в составе организованной преступной группы предприняли попытку похитить бизнесмена, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

ФБР ранее заявило об объявлении в розыск 13 россиян, которые якобы могут быть причастны к «сговору» против США. В списках значится фамилия Евгения Пригожина. Бюро объявило награду до 250 тысяч долларов за сведения о местонахождении бизнесмена.

Пригожин расценивает это действие Вашингтона как стремление похитить его и незаконно лишить свободы. Он также подчеркнул, что решение ФБР согласовано с президентом США Джо Байденом. Предприниматель отметил, что не совершал преступлений ни на территории России, ни за границей, в том числе в Соединенных Штатах.

«Фактически органы государственной власти США, объявив вознаграждение за содействие в моем задержании, преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения меня в совершении преступления», — говорится в копии заявления Пригожина, направленного в Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что пресс-служба компании «Конкорд» готова удовлетворить любопытство иностранных спецслужб о бизнесмене Пригожине.