Полеты Ту-95МС над Курильскими островами вызвали бурную реакцию в Японии

Токио, 22 марта. Читатели японских СМИ бурно отреагировали на плановые полеты российских самолетов Ту-95МС над Тихим океаном.

Комментарии пользователей появились под статьей в журнале Shukan Gendai. Автор материала описал плановые мероприятия по летно-учебной подготовке пилотов ВКС РФ в негативном ключе, назвал его «провокационной демонстрацией силы» и по известной только ему причине увязал миссию Ту-95МС с очередной годовщиной Великого восточно-японского землетрясения.

Некоторые читатели Shukan Gendai разделили эту точку зрения и предложили усиленно модернизировать японские вооруженные силы, вплоть до разработки собственного ракетно-ядерного оружия.

Однако большинство японских пользователей считают необходимым мирный диалог и взаимовыгодные отношения с Россией.

«Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!» — заявил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Япония и США проведут крупные совместные военные учения в Восточно-Китайском море.