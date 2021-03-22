Провалившиеся в полынью женщина и ребенок погибли в Самарской области

Самара, 22 марта. Бабушка с внуком провалились под лед. Под толстым слоем снега они не заметили промоину во льду. Спасти их не удалось.

Трагедия произошла в Новокуйбышевске. Бабушка во время прогулки с пятилетним ребенком решила выйти на лед реки Кривуша около Нефедовского причала и не заметила, что там полынья. В итоге оба провалились в промоину, сообщает «Царьград«.

Пожилой женщине и ребенку не удалось выбраться самостоятельно из-за высокого сугроба и тонкого льда. Спасатели прибыли на место происшествия в оперативном порядке, но обнаружить местоположение пострадавших удалось не сразу. Пенсионерка с ребенком находились в ледяной воде больше часа.

Специалисты ранее рассказали, какую опасность таит лед, сообщал портал Deita. Эксперты дали советы, что нужно делать, если человек провалился в промоину.