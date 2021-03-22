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Муж Нетребко резко высказался об уходе Бузовой из «Маски»

Муж Нетребко резко высказался об уходе Бузовой из «Маски»

Москва, 22 марта. Оперный певец Юсиф Эйвазов злорадно отреагировал на уход Розовой Пантеры из программы «Маска». В костюме дикой кошки скрывалась ведущая и певица Ольга Бузова.

Судьи были шокированы, увидев в костюме Бузову. Председатель жюри Филипп Киркоров вовсе онемел и был в недоумении, что никак не смог понять подсказки поп-певицы. Король эстрады и его коллеги предполагали, что в розовом костюме прячутся фигуристка Татьяна Навка или музыкальный продюсер Яна Рудковская.

На уход звезды скандального телепроекта «Дом-2» отреагировали многие поклонники шоу. Не стал исключением и супруг оперной певицы Анны Нетребко.

«Наконец-то убрали этот розовый клатч», — резко высказался певец в комментариях под публикацией.

Оперный певец своим комментарием спровоцировал настоящий скандал. Одни принялись защищать Бузову и обвинять звезду в грубости, другие, напротив, согласились с Юсифом.

Каждую неделю из шоу «Маска» выбывает по одному участнику. На этой неделе программу покинула Ольга Бузова. Ранее из шоу ушли Юрий Стоянов, Азиза, Иосиф Пригожин, Светлана Хоркина.

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