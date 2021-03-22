Муж Нетребко резко высказался об уходе Бузовой из «Маски»

Москва, 22 марта. Оперный певец Юсиф Эйвазов злорадно отреагировал на уход Розовой Пантеры из программы «Маска». В костюме дикой кошки скрывалась ведущая и певица Ольга Бузова.

Судьи были шокированы, увидев в костюме Бузову. Председатель жюри Филипп Киркоров вовсе онемел и был в недоумении, что никак не смог понять подсказки поп-певицы. Король эстрады и его коллеги предполагали, что в розовом костюме прячутся фигуристка Татьяна Навка или музыкальный продюсер Яна Рудковская.

На уход звезды скандального телепроекта «Дом-2» отреагировали многие поклонники шоу. Не стал исключением и супруг оперной певицы Анны Нетребко.

«Наконец-то убрали этот розовый клатч», — резко высказался певец в комментариях под публикацией.

Оперный певец своим комментарием спровоцировал настоящий скандал. Одни принялись защищать Бузову и обвинять звезду в грубости, другие, напротив, согласились с Юсифом.

Каждую неделю из шоу «Маска» выбывает по одному участнику. На этой неделе программу покинула Ольга Бузова. Ранее из шоу ушли Юрий Стоянов, Азиза, Иосиф Пригожин, Светлана Хоркина.