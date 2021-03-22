Военнослужащие ВКС России в Таджикистане приступили к вакцинации от COVID-19

Душанбе, 22 марта. Медики ЦВО начали вакцинировать от COVID-19 российских военных оптико-электронного комплекса «Окно» в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В Таджикистане проходит добровольная вакцинация от коронавируса на базе 451-го военного госпиталя, который расположен на территории 201-й базы ВС России в Душанбе. Как отмечает пресс-служба ЦВО, в первую очередь прививать будут военнослужащих, которые отслеживают космическую обстановку и проводят анализ движений объектов в космосе. Всего планируется вакцинировать около 300 военных.

Ранее сообщалось, что курсанты из 18 стран получили вакцину от COVID-19 в Амурской области. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что вакцинация проводится в добровольном порядке. Для прививок используется препарат «Спутник V».