Москва, 22 марта. Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с 38 спутниками на борту, говорится в сообщении Роскосмоса.

Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты в 9:17 по московскому времени. На борту находятся 38 искусственных спутников из 18 стран. Впервые за 45 лет ракета отправилась в космос в других цветах. Раскраска корпуса была изменена с серо-оранжевого цвета на бело-синюю.

Изначально запуск был запланирован на 20 марта, однако был перенесен на два дня. Сообщалось о скачке напряжения в системе электропитания стартового комплекса. В связи с этим была начата дополнительная проверка узлов перед стартом «Союза-2.1а»

Ранее стало известно, что старт ракеты-носителя «Протон-М» был перенесен на 2022 год.