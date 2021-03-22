Россия направит в Арктику новейшие САУ «Магнолия»

Москва, 22 марта. Подразделения ВС России в Арктической зоне получат на вооружение самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Магнолия», говорится в сообщении СМИ.

Проект разработали специалисты ЦНИИ «Буревестник». Кроме «Магнолии», предполагается выпуск целой серии артиллерийских и минометных установок на гусеничной платформе для условий на севере. Впервые об этой установке стало известно на оружейном форуме «Армия-2019», пишет РИА Новости.

В качестве основы выступает 27-тонный бронированный вездеход ДТ-10ПМ «Витязь». Его грузоподъемность достигает десяти тонн. Внутри установлен дизельный двигатель мощностью в 800 л.с. В боевом отделении размещено 120-мм нарезное орудие, способное использовать широкий список боеприпасов. Боезапас составляет 80 снарядов.

Ранее военнослужащие ЦВО отработали уничтожение превосходящих сил противника, применяя артиллерию.