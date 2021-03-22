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Астролог рассказала, почему важные дела нельзя начинать 22 марта

Астролог рассказала, почему 22 марта нельзя начинать важных дел

На этой неделе можно выдохнуть и взять курс на развитие романтики и любви, благо Венера в экзальтации нам в помощь. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

22 марта, понедельник

Непростой в эмоциональном плане день. Могут ожидать сюрпризы от окружающих, способные вывести вас из себя и вызвать бурю эмоций. Как следствие, заедание стресса вредными вкусняшками. Также сегодня не нужно начинать важных дел, результат не оправдает ожиданий. Удача придет от водных процедур, похода в баню или бассейн.

23 марта, вторник

Позитивный и подвижный день, подходит для путешествий, новых дел и свиданий. И если что-то сегодня не получается с первого раза, попробуйте еще, есть большая вероятность, что следующая попытка будет успешнее. Позаботьтесь и о своем самочувствии, ешьте полезную и здоровую пищу.

24 марта, среда

Благоприятный и чистый день, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся, любые поездки и начинания несут процветание. Согласно древним писаниям, кто сегодня соблюдает пост, тот продлевает свою молодость и здоровье. Отдайте предпочтение сегодня новой белой одежде, тогда в течение месяца вы будете получать неожиданные бонусы и сюрпризы.

25 марта, четверг

В этот день обострятся страхи и душевные терзания, не стоит поддаваться эмоциям, это всего лишь энергетика дня и ваши внутренние ощущения. Могут быть ситуации, связанные с хитростью или тайной, высокий риск отравлений. Удача придет от кошек, если нет своего питомца, покормите бездомных.

Астролог рассказала, почему 22 марта нельзя начинать важных дел

26 марта, пятница

Сегодня будет желание выделиться и показать себя во всей красе, действуйте! В этот день благоприятно вспоминать предков, поставить в церкви свечку за упокой и поблагодарить за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот маникюр сделать можно. Позвольте себе завершить день вкусным и красивым ужином. Удача от быстрого принятия решений.

27 марта, суббота

Если не умеете тратить деньги с умом, воздержитесь от покупок — можно не рассчитать финансы и залезть в долги. День хорош для сферы красоты, а для лечения и начинаний не подходит. Немного ленивый и размеренный день, не стоит перегружать себя делами, которые вполне могут решиться сами собой. Не конфликтуйте сегодня и следите за речью, последствия могут быть хуже, чем покажется на первый взгляд. Удача — от расслабления!

28 марта, воскресенье

Сегодня день размышлений и неспешных действий, благоприятно — встречаться с друзьями и заводить новых знакомых. Они впоследствии принесут вам удачу. Самое благоприятное — провести вечер в кругу семьи, сегодня вы защищены от негативных событий, поэтому пребывайте в спокойном состоянии. Удача от семьи.

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