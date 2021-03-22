Астролог рассказала, почему важные дела нельзя начинать 22 марта

На этой неделе можно выдохнуть и взять курс на развитие романтики и любви, благо Венера в экзальтации нам в помощь. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Яна Ваганова.

22 марта, понедельник

Непростой в эмоциональном плане день. Могут ожидать сюрпризы от окружающих, способные вывести вас из себя и вызвать бурю эмоций. Как следствие, заедание стресса вредными вкусняшками. Также сегодня не нужно начинать важных дел, результат не оправдает ожиданий. Удача придет от водных процедур, похода в баню или бассейн.

23 марта, вторник

Позитивный и подвижный день, подходит для путешествий, новых дел и свиданий. И если что-то сегодня не получается с первого раза, попробуйте еще, есть большая вероятность, что следующая попытка будет успешнее. Позаботьтесь и о своем самочувствии, ешьте полезную и здоровую пищу.

24 марта, среда

Благоприятный и чистый день, чтобы оказать поддержку близким и нуждающимся, любые поездки и начинания несут процветание. Согласно древним писаниям, кто сегодня соблюдает пост, тот продлевает свою молодость и здоровье. Отдайте предпочтение сегодня новой белой одежде, тогда в течение месяца вы будете получать неожиданные бонусы и сюрпризы.

25 марта, четверг

В этот день обострятся страхи и душевные терзания, не стоит поддаваться эмоциям, это всего лишь энергетика дня и ваши внутренние ощущения. Могут быть ситуации, связанные с хитростью или тайной, высокий риск отравлений. Удача придет от кошек, если нет своего питомца, покормите бездомных.

26 марта, пятница

Сегодня будет желание выделиться и показать себя во всей красе, действуйте! В этот день благоприятно вспоминать предков, поставить в церкви свечку за упокой и поблагодарить за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот маникюр сделать можно. Позвольте себе завершить день вкусным и красивым ужином. Удача от быстрого принятия решений.

27 марта, суббота

Если не умеете тратить деньги с умом, воздержитесь от покупок — можно не рассчитать финансы и залезть в долги. День хорош для сферы красоты, а для лечения и начинаний не подходит. Немного ленивый и размеренный день, не стоит перегружать себя делами, которые вполне могут решиться сами собой. Не конфликтуйте сегодня и следите за речью, последствия могут быть хуже, чем покажется на первый взгляд. Удача — от расслабления!

28 марта, воскресенье

Сегодня день размышлений и неспешных действий, благоприятно — встречаться с друзьями и заводить новых знакомых. Они впоследствии принесут вам удачу. Самое благоприятное — провести вечер в кругу семьи, сегодня вы защищены от негативных событий, поэтому пребывайте в спокойном состоянии. Удача от семьи.