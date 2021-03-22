Брежневу три часа продержали в полицейском участке в Барселоне

Москва, 22 марта. Знаменитая певица Вера Брежнева провела несколько неприятных часов в полицейском участке в Барселоне. Экс-участницу группы «ВИА Гра» задержали во время съемок шоу «Орел и решка».

Об инциденте звезда эстрады рассказала телеведущему Ивану Урганту в его вечернем шоу. Брежнева отправилась в Испанию не одна, а в компании съемочной команды, артиста Андрея Данилко, более известного по образу Верки Сердючки, и его мамы. Им поручили снять выпуск юбилейного сезона тревел-шоу «Орел и решка».

По словам Брежневой, добирались они до столицы Каталонии с приключениями. Исполнительницу три часа продержали в полицейском участке в Барселоне. Правоохранители проверяли документы, отпечатки пальцев, делали запросы. Но в итоге все-таки дали разрешение на въезд ровно на три дня.

«Получился обалденный сюжет!» — пошутила звезда.

Брежнева с сочувствием добавила, что теперь точно не завидует ведущим «Орла и решки», которым по долгу службы приходится постоянно сталкиваться с подобными трудностями.

Как рассказали Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала «Пятница!», Брежнева и Сердючка в специальном выпуске покажут храм Саграда Фамилия и футбольный стадион «Камп Ноу», опробуют на себе дайвинг с акулами и поселятся в замке Санта-Флорентина. Премьера состоится 19 апреля.