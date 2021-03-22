Рубль снижается к доллару и евро на торгах Московской биржи

Москва, 22 марта. Курс доллара вырос на 19 копеек — до 74,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром в понедельник.

Евро расчетами «завтра» на 7:04 подорожал к уровню закрытия предыдущей сессии на 13 копеек — до 88,35 рубля.

Российская валюта теряет позиции в связи с негативной динамикой нефтяных цен. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent составила 64,16 доллара за баррель (минус 0,57%), а цена апрельских фьючерсов на марку WTI опустилась на 61,21 доллара (минус 0,34%). Кроме того, аналитики указывают на тенденцию к ухудшению ситуации на мировых рынках капитала: инвесторы теряют "аппетита к риску", а значит, снижается спрос на валюты развивающихся стран.

Между тем доцент кафедры финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков посоветовал не обменивать рубли на доллары, если эти средства не являются излишками.