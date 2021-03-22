Доктор Мясников рассказал об эффективных средствах против болезней

Москва, 22 марта. Доктор Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» дал три простых совета заболевшим россиянам: изменить питание, ритм жизни и обращаться к медикам.

Мясников советует исключить из питания мучное и сладкое и обязательно включить в рацион овощи и фрукты. По его словам, также заболевшим необходимо внести изменения в образ жизни, поскольку физические упражнения стимулируют работу всего организма.

Необходимо больше двигаться, и вести подвижный образ жизни. А обращаться к медикам Мясников рекомендует в случае, если эти советы не помогли.

Также телеведущий заявил, что после пандемии коронавируса следует ожидать всплеск заболеваемости туберкулезом в России. Подобная ситуация сложится и с другими недугами, в том числе с онкологическими болезнями.