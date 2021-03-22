Премьер-министр Армении Пашинян назначил нового главу Генштаба

Ереван, 22 марта. Новым главнокомандующим Вооруженных сил Армении стал Артак Давтян. Об этом в своем Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Офис премьер-министра утверждает, что увольнение прежнего главы Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна произошло 10 марта, вопреки заявлениям его адвоката Артура Ованнисяна. Он 21 марта заявил, что его подопечный может продолжать исполнять свои обязанности. Такой вывод Ованнисяном был сделан, исходя из решения Административного суда.

Давление на самого Пашиняна со стороны оппозиционных сил Армении пока не дало результатов. Вице-спикер парламента Армении заявил, что тот не покинет свой пост до проведения парламентских выборов в стране.