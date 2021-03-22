«Удаленку» сохранили 30% российских работников

Москва, 22 марта. Удаленный режим труда сохранился у пяти процентов россиян, которых перевели из офисов на дом весной 2020 года в начале пандемии COVID-19, следует из опроса «Работа.ру».

Результаты опросов показывают, что за 2020 год на удаленный режим занятости как минимум временно были переведены 27% участников исследования. Около 70% из них начали работать из дома весной минувшего года, а 19% приступили к этому осенью.

Сейчас вне офиса находятся лишь 30% сотрудников. Также 15% трудятся по смешанному режиму, а примерно 55% работников вернулись в офисы.

В свою очередь 75% респондентов желали бы остаться на «удаленке» и после окончания пандемии. Примечательно, что 38% опрошенных выступают за строго дистанционный формат работы, еще 37% хотели бы «комбинировать», а 25% не хотят возвращаться к удаленной занятости и рады работать в офисе.

В свою очередь преимущества удаленной работы оценили 85% компаний по всему миру. Многие решили оставить сотрудников на дистанционном формате занятости.