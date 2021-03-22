Единая ритуальная база будет доступна для москвичей в онлайн-режиме

Москва, 22 марта. Единая база захоронений и свободных участков появится в Москве через полтора года.

Оцифровка данных всех захоронений на кладбищах столицы завершена. Обработано семь млн записей, которые раньше содержались в книгах. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в интервью изданию «Известия». База будет функционировать на площадке mos.ru. Инвентаризация всех мест захоронения на пяти кладбищах Москвы прошла успешно. К ним будут подключена система геопозиционирования.

Как сообщалось ранее, электронные паспорта захоронений уже выдаются. При запросе удостоверения в бумажном виде предоставляется выписка.