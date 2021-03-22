Автоэксперты перечислили три хитрости при поиске станции техобслуживания

Москва, 22 марта. Несколько параметров помогут понять, стоит ли вести машину в тот или иной автосервис. Советами при выборе СТО поделились автоэксперты.

Для автомобилистов выбор станции техобслуживания стал серьезной дилеммой: десятки тысяч компаний предлагают свои услуги. Как не прогадать с выбором автомастерской и потратить деньги на качественный ремонт, который не вызовет нареканий, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Поиск данных в Сети

Первый «фильтр», который поможет отыскать добросовестных автомехаников — информация в открытом доступе. Почти у каждой автомастерской можно найти сайт в интернете. Ресурс поможет ознакомиться с расценками, предоставляемыми услугами и отзывами о работе. Однако не стоит судить об автосервисе по оценкам лишь на странице в Сети: отзывы не всегда бывают объективными, да и чаще всего ничего кроме похвалы о мастерах увидеть не получится.

Доискаться до правды помогут форумы, на которых сами сотрудники мастерских рассказывают о внутренних процессах, что клиент никак не увидит. Так, мнение об автосервисе будет более полным.

Отличным подспорьем в поиске надежного автосалона являются клубные форумы. Реальные люди, которые столкнулись с похожими проблемами, рады будут поделиться контактами толковых и честных специалистов.

Знакомство с ценниками

По одним лишь расценкам выбрать хорошую станцию техобслуживания не выйдет. Не всегда «дорого» означает «безупречно». На этом этапе главная цель — найти цену, которая будет адекватной в конкретной ситуации. В поиске поможет предварительный расчет, который можно получить, обратившись в несколько СТО.

Стоит учитывать, что у официальных дилеров цены будут выше в сравнении с независимыми мастерскими. Однако есть вариант, который может оказаться качественней и выгоднее последнего — так называемые «гаражи». В них обычно трудятся работники крупных автосервисов, которые набрались опыта, создали себе имя, но в какой-то момент решили вести бизнес самостоятельно. Если знакомый посоветовал номер частного автомеханика, то можно рассмотреть и такой вариант.

Наблюдение за мастерами

Специалисты советуют не тратить время в приемной автомастерской. Стоит лучше пройти в сервисную зону, если туда пускают. Когда в такой возможности отказывают, напрашивается вывод: механикам есть что скрывать.

Количество клиентов, которые могут помочь в разговоре составить мнение о работе автосервиса, наличие сертификатов, лицензий — все это поможет понять на месте, что представляет собой СТО. При общении с мастерами стоит задавать уточняющие вопросы об их работе, гарантийных обязательствах и запасных частях.

Хорошую станцию техобслуживания ищут не только владельцы авто, но и потенциальные покупатели, которые хотят купить машину с рук. Стоит учитывать не только техническое состояние, но и юридические тонкости сделки. В России с 1 мая можно будет проще и быстрее купить автомобиль с пробегом.