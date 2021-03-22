России нужно отойти от платежных систем Запада. События дня. ФАН-ТВ

У Белозерцева обнаружили около 500 миллионов рублей наличными Следователи обнаружили около 500 миллионов рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными. Об этом пишет ТАСС. Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, а основную часть — в виде денег. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева.

Лавров заявил о необходимости отказа от зарубежных платежных систем Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада. По его словам, санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной самостоятельности, в частности переходу к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара. По ее мнению, американская валюта останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от нее.

Глава МИД Венгрии рассказал о нападках из-за «Спутника V» Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках со стороны Европы после решения одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, данному решению предшествовал визит венгерской делегации экспертов на производство российской вакцины, а также изучение документации к препарату. «Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на Восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад в том, что касается приобретения вакцин», — цитирует Сийярто RT. Министр также отметил, что политика централизованной закупки вакцин, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу.