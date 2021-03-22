России нужно отойти от платежных систем Запада. События дня. ФАН-ТВ

У Белозерцева обнаружили около 500 миллионов рублей наличными
Следователи обнаружили около 500 миллионов рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными. Об этом пишет ТАСС. Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, а основную часть — в виде денег. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева.
Лавров заявил о необходимости отказа от зарубежных платежных систем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что современные реалии свидетельствуют о необходимости отказа от использования международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада. По его словам, санкционные риски лучше снижать благодаря укреплению собственной самостоятельности, в частности переходу к расчетам в национальных валютах, а также в международных валютах, которые являются альтернативой доллару. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективы отказа России от доллара. По ее мнению, американская валюта останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от нее.
Глава МИД Венгрии рассказал о нападках из-за «Спутника V»
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал о нападках со стороны Европы после решения одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, данному решению предшествовал визит венгерской делегации экспертов на производство российской вакцины, а также изучение документации к препарату.
«Никто из тех, кто обрушился на нас с нападками, не спросил: «А что говорят ваши специалисты? Это действительно эффективно, безопасно?» Нет, мы подверглись нападкам просто потому, что решили обратить свой взор на Восток, вместо того чтобы смотреть только на Запад в том, что касается приобретения вакцин», — цитирует Сийярто RT.
Министр также отметил, что политика централизованной закупки вакцин, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу.
Премьер Словакии назвал условие своего ухода в отставку
Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки. По его словам, это произойдет при одновременном уходе со своих постов министров экономики, юстиции, главы парламентского комитета по здравоохранению и вице-спикера парламента. Ранее Словакия достигла договоренности с Москвой по поставкам вакцины «Спутник V» на фоне острой эпидемиологической ситуации в стране. Но коалиционные партнеры стали использовать поставку вакцин для развязывания конфликта. 1 марта Словакия получила первую партию препарата из России.