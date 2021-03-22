Санкции США перестали нести реальную угрозу для «Северного потока — 2»

Москва, 22 марта. Американские санкции в отношении «Северного потока — 2» перестали нести реальную угрозу и перешли в номинальную плоскость, считают российские эксперты.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью ТАСС рассказал, что в текущей ситуации США уже никак не сможет воспрепятствовать строительству Nord Stream 2. По его мнению, все нынешние угрозы американской стороны носят ритуальный характер.

«США продолжают ритуальные объявления делать, может, даже какие-то ритуальные санкции введут, но все равно газопровод достроят. Это неизбежность уже», — заявил Правосудов.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов разделяет точку зрения Правосудова. По его словам, Nord Stream 2 AG самостоятельно не прокладывает газопровод и не является страховщиком. Она является лишь оператором, который платит за услуги другим компаниям. США не смогут заблокировать счета Nord Stream 2 AG и запретить пользоваться услугами собственника трубоукладчика «Фортуна», так как он уже находится под санкциями, сказал Симонов.

Ранее свое мнение по поводу давления на Nord Stream 2 выразила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее мнению, США не рискнут вводить санкции против оператора газопровода.