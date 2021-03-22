Составлен портрет среднестатистического российского таксиста

Москва, 22 марта. Опрос водителей, зарабатывающих извозом на легковых автомобилях, помог аналитикам составить портрет среднестатистического российского таксиста.

Такой таксист, как выяснили эксперты «Ситимобил» и сервиса «Работа.ру», обладает многолетним стажем вождения. Согласно опросу, более 35% работающих в такси, провели за рулем свыше 20 лет. Еще 21% таксистов управляют машиной не менее 10 лет.

Работа таксиста чаще всего интересует россиян в возрасте 25-34 лет — 31%. Соискателей в возрасте от 36 до 45 лет немного меньше — 28%. В основном, речь идет о мужчинах. Только 7% женщин выразили желание устроиться на работу в такси. Исследование было проведено с января 2020 года по февраль 2021 года. Эксперты опросили 14 415 человек.

Агрегаторы такси в России часто поднимают цены на свои услуги при ухудшении погоды. Федеральная антимонопольная служба РФ решила разобраться в этом.