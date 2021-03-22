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Составлен портрет среднестатистического российского таксиста

Составлен портрет среднестатистического российского таксиста

Москва, 22 марта. Опрос водителей, зарабатывающих извозом на легковых автомобилях, помог аналитикам составить портрет среднестатистического российского таксиста.

Такой таксист, как выяснили эксперты «Ситимобил» и сервиса «Работа.ру», обладает многолетним стажем вождения. Согласно опросу, более 35% работающих в такси, провели за рулем свыше 20 лет. Еще 21% таксистов управляют машиной не менее 10 лет.

Работа таксиста чаще всего интересует россиян в возрасте 25-34 лет — 31%. Соискателей в возрасте от 36 до 45 лет немного меньше — 28%. В основном, речь идет о мужчинах. Только 7% женщин выразили желание устроиться на работу в такси. Исследование было проведено с января 2020 года по февраль 2021 года. Эксперты опросили 14 415 человек.

Агрегаторы такси в России часто поднимают цены на свои услуги при ухудшении погоды. Федеральная антимонопольная служба РФ решила разобраться в этом.

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