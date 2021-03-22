Разместившие фото нацистов на сайте «Бессмертный полк» понесли наказание

Москва, 22 марта. Приславшие фото нацистов и предателей на сайт «Бессмертный полк» понесли заслуженное наказание, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что осенью прошлого года в СК было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Также оно помогает региональным следственным органам в расследовании подобных преступлений.

«Те лица, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк-онлайн» фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание», — сказал Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

Следственный комитет летом прошлого года завел несколько уголовных дел после публикации кадров нацистов на сайте «Бессмертный полк». В основном обвиняемых приговаривали к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.