Политолог Бондаренко заявил об утрате контроля Порошенко над радикалами

Киев, 22 марта. Акция националистов, произошедшая около Офиса президента Украины в Киеве 20 марта, в первую очередь, бьет по репутации бывшего главы государства Петра Порошенко.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, заявил, что в этой ситуации имеет место быть непосредственное участие в акциях Петра Порошенко, а точнее его подчиненных. Однако украинский политолог Константин Бондаренко выразил сомнения по поводу его прямого участия. Тем не менее организации, которые устроили погромы, по его словам, тесно связаны с экс-президентом страны.

Бондаренко заявил, что сегодня в рядах «порошенковских» радикалов существует идейный, кадровый и управленческий кризис. Если Порошенко и не отдавал прямых приказов к акции у стен Офиса президента Украины, то значит он просто утратил контроль над своими подчиненными, подчеркнул политолог.

В Киеве 20 марта сторонники осужденного Сергея Стерненко закидали Офис президента Украины пиротехническими изделиями. По разным данным, на акцию собралось около 3 тыс. националистов.