Гита через пару лет после смерти сестры Зиты узнала о страшном диагнозе

Западное, 22 марта. Гита Резаханова — сиамский близнец Зиты — после смерти сестры узнала о страшном диагнозе. Девушке диагностировали рак, с которым она борется уже несколько лет.

Зита умерла в октябре 2015 года, а через пару лет Гите поставили рак толстой кишки. На днях девушка перенесла очередную операцию.

«Устала ли я? Да, очень! Устала от клиник, стентов, уколов и других трудностей, которые навалились на меня. Но надо терпеть! Жизнь — это испытания, но в ней есть и награды!» — сказала Гита в разговоре с изданием StarHit.

Мать 29-летней девушки Зумрият Резаханова с сожалением отметила, что у дочери обнаружили целый букет болезней: множественные кисты на яичниках и огромный камень в брюшной полости. Она с трудом подбирала слова, чтобы сказать дочери об онкологическом заболевании.

Сама Гита не унывает. Девушка мужественно борется за жизнь. После выписки из больницы она планирует возобновить занятия иностранными языками и продолжить преподавать.

Зита Резаханова последние годы жизни сильно болела. Она умерла в доме родителей в селе Воено-Антоновка 29 октября 2015 года.