Токио, 22 марта. Пропуск одного приема пищи может негативно сказаться на состоянии организма. К такому выводу пришел японский ученый Масаюки Яги.

Одним из ключевых факторов старения считается гликация. Она характеризуется связью избыточного сахара в организме с белком и последующим разрушением тканей, органов и костей. Отказ от утреннего приема пищи способствует повышению уровня сахара в крови после обеда.

Однако существуют продукты, которые подавляют процесс гликации. Речь идет о чае, травах и специях. Особое внимание следует уделить полыни, астрагалу, плодам граната, цедре и травам.

Ученые ранее пришли к выводу, что COVID-19 ускоряет процесс старения организма. Однако столичный медик Юрий Конев считает эту теорию преувеличенной, так как все вирусные заболевания имеют подобные последствия.