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Жительница Энгельса выжила, выпав с четвертого этажа на козырек подъезда

Жительница Энгельса выжила, выпав с четвертого этажа на козырек подъездаЭнгельс, 22 марта. С четвертого этажа многоэтажного дома на улице Халтурина выпала женщина, приземлившись на козырек подъезда. Спасатели сняли 43-летнюю пострадавшую, она отправлена в больницу. Как сообщили в МЧС, состояние женщины оценивается как тяжелое. 

«Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Женщина могла выпасть случайно, это не исключено. Будем надеяться, что она выживет», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник полиции, пожелавший остаться неназванным. 

Ранее житель Саратова получил тюремный срок за убийство девушки скакалкой. Ему назначили девять лет и десять месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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