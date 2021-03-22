Росфинмониторинг раскрыл «теневую» схему обналичивания денег

Москва, 22 марта. Росфинмониторинг раскрыл новую модификацию в схеме обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Последняя направлена на уход от процедур контроля банков.

Незаконная схема предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, сообщают «Известия«. Благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер. Поэтому схема не получила широкого распространения, уточнили в службе.

Ведомство уточнило, что в большинстве случаев участникам такого способа обналичивания денег было отказано в обслуживании. Кроме того, информация о незаконных схемах незамедлительно передавалась в Росфинмониторинг. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций.

Помимо «серых» схем вывода денег в России распространена практика «серых» зарплат. Недавно адвокат рассказал, что грозит работодателям за выплату таких зарплат.