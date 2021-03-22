Кабинету министров могут поручить стимулирование нефтедобычи на Каспии

Москва, 22 марта. Правительству РФ могут поручить разработать пакет мер, которые обеспечат благоприятный инвестиционный климат для нефтяников в Каспийском море.

Поручение может быть дано правительству по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что единственной крупной нефтедобывающей компанией в регионе является «Лукойл».

На самом совещании глава «Лукойла» Вагит Алекперов затронул вопрос налоговых льгот для сверхвязкой нефти, на что Путин пообещал поручить правительству проработать такую возможность.

В рамках совещания российский лидер поручил правительству подготовить систему мер, которые простимулировали бы компании направлять прибыль инвесторам России.