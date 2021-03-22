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Кабинету министров могут поручить стимулирование нефтедобычи на Каспии

Кабинету министров могут поручить стимулирование нефтедобычи на Каспии

Москва, 22 марта. Правительству РФ могут поручить разработать пакет мер, которые обеспечат благоприятный инвестиционный климат для нефтяников в Каспийском море.

Поручение может быть дано правительству по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что единственной крупной нефтедобывающей компанией в регионе является «Лукойл».

На самом совещании глава «Лукойла» Вагит Алекперов затронул вопрос налоговых льгот для сверхвязкой нефти, на что Путин пообещал поручить правительству проработать такую возможность.

В рамках совещания российский лидер поручил правительству подготовить систему мер, которые простимулировали бы компании направлять прибыль инвесторам России.

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