Врач Крюков рассказал об опасности COVID-19 для ЛОР-больных

Москва, 22 марта. Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к COVID-19. Пожилые люди с ЛОР-заболеваниями находятся в особой, более опасной группе риска, сообщил эксперт.

Пациенты с патологией более восприимчивы к инфекции, потому что «входными воротами» для нее является слизистая оболочка респираторного тракта. Поэтому ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения COVID-19, передает слова главного внештатного специалиста оториноларинголога департамента здравоохранения Москвы, директора НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрея Крюкова РИА Новости.

При этом специалист подчеркнул, что пожилые люди с ЛОР-заболеваниями находятся в особой группе риска из-за того, что с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма. Так, развитию и усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта, рассказал Крюков.

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