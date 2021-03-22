Строители приступили к монтажу моста «находкинской» трассы в Приморье

Находка, 22 марта. Первые пролеты мостостроители уложили на 91-м километре «находкинской» трассы в Фокино. Запуск движения ожидается осенью 2021 года, сообщает региональная администрация.

На данный момент на пяти из шести мостов, строящихся в районе Фокино на трассе Артем — Находка — Порт Восточный, окончено бурение скважин под опоры, также продолжается омоноличивание опор и монтаж. Под укладку балок уже подготовлены три моста.

«Темпы набраны хорошие, работы ведутся в две смены, в апреле усилимся третьей. В этом месяце планируем закончить монтаж балок на двух мостах. Параллельно с оттайкой грунта приступили к строительству подходов к мостовым сооружениям. Занимаемся устройством свайных фундаментов под монтаж новой теплотрассы в зоне строительства моста в центре Фокино», — поделился информацией главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края подчеркнули, что на данный момент в регионе строится 14 мостов. Часть из них будет сдана в эксплуатацию уже в текущем году.

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