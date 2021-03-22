Минпромторг России сообщил о стратегии в ответ на санкции США

Москва, 22 марта. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров рассказал о стратегии действий против американских санкций.

По его мнению, введенные ограничения только поспособствуют ускорению процесса импортозамещения в российском производстве. Чиновник пояснил, что деньги, которыми оплачивали импорт, останутся внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий.

Бочаров сообщил, что министерство оказывает поддержку отечественным производителям и разработчикам в электронной промышленности. Ведомство также занимается импортозамещением в авиапромышленности.

Минпромторг США расширил экспортные ограничения против России. Москва попала в список стран, с которыми запрещены экспорт и импорт оружия.