Одинокий арктический морж приплыл в Великобританию

Лондон, 22 марта. Арктические моржи не водятся в акватории Великобритании, поэтому появление особи на скалах в графстве Керри, Ирландия, взволновало Королевское общество защиты животных.

Морж через некоторое время перебрался в южный Уэльс. Сотрудник службы спасения животных RSPCA Элли Уэст отправилась проверить состояние животного и застала его, когда арктический гость отдыхал на скалах.

«И хотя он выглядел немного недовольным, к счастью, не проявлял никаких признаков болезни. <...> Это невероятно редкое явление, и эти большие красивые животные обычно никогда не заходят так далеко на юг. Молодь моржа, вероятно, путешествовала по этому пути в поисках пищи», — рассказала специалист.

Она обнаружила на теле животного несколько царапин, но в целом его состояние оценили как хорошее. В организации отметили, что за 200 лет ее работники впервые заботятся о морже.

Ранее в ялтинском дельфинарии «Акватория» 19-летний морж растолстел до рекордных размеров. Животное стало весить 1270 килограммов, однако работники дельфинария полагают, что это не предел для млекопитающего.