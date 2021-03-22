Курсанты из 18 стран получили вакцину от COVID-19 в Амурской области

Москва, 22 марта. Иностранных курсантов в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Амурской области начали вакцинировать от коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, вакцинация проводится в добровольном порядке. Для прививок используется препарат «Спутник V».

В первый день прививку сделали более 60 иностранцев из Африки, Азии, Ближнего Востока и других. Перед вакцинацией у курсантов проверяют состояние здоровья.

Россия стала первой страной в мире, у которой появилась вакцина от нового типа коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Сейчас российскую вакцину покупают зарубежные государства.