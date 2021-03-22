Пушков назвал манеру ведения политики США при Байдене «опасным рефлексом»

Москва, 22 марта. Администрация американского лидера Джо Байдена не имеет плана по «возвращению» своей «гегемонии». Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий раскритиковал деятельность Белого дома. По его словам, администрация Байдена имеет «опасные рефлексы». Сторонники нового лидера не знакомы с правилами дипломатии и ведения внешней политики. Они поставили себе высокую цель, но не знают, как ее достигнуть.

«Создается впечатление, что администрация Байдена очень хочет вернуть гегемонию США, но не знает, как этого добиться. Москву оскорбили — теперь сами выглядят глупо. Ни политики, ни дипломатии, одни конвульсии», — оценил Пушков манеру ведения политики Вашингтона при 46-м президенте.

Недавно с жесткой критикой в отношении Байдена выступил экс-советник бывшего президента Дональда Трампа Стивен Миллер. По его словам, поведение и «оплошности» американского лидера ставят под угрозу нацбезопасность Соединенных Штатов.