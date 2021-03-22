Вильфанд исключил «взрыв тепла» в ЦФО к концу марта

Москва, 22 марта. Скачка температур в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) не ожидается до конца марта. Но днем температура не будет опускаться ниже нуля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС рассказал, что весна в это году движется «неспешным темпом». По его словам, в Москве температурные показатели в первой половине текущей недели будут максимально приближены к климатической норме. Ближе к выходным воздух незначительно прогреется, примерно до девяти градусов тепла.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды как всегда свои планы. Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем», — подытожил синоптик.

Недавно специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал солнечную погоду Москве. По его словам, этот период начнется с 24 марта.