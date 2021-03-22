Лавров прибыл с делегацией в Китай

Гуйлинь, 22 марта. Российскую делегацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым встретили сотрудники аэропорта в Гуйлине. Дипломат проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И.

Делегацию встретили в защитных костюмах. В ходе визита министры обсудят текущее состояние и перспективы стратегического взаимодействия Москвы и Пекина. Также дипломаты обговорят вопросы организации мероприятий, приуроченных к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Ранее Лавров рассказал о подготовке совместного заявления президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, посвященного Договору о добрососедстве. Российская сторона рассчитывает на автоматическое продление соглашения на пять лет с 2022 года.