Плохие метеоусловия задержали вылет трех рейсов из Петропавловска-Камчатского

Петропавловск-Камчатский, 22 марта. Вылеты трех рейсов из Петропавловска-Камчатского (Елизово) местных авиалиний перенесли на неопределенное время из-за плохих метеоусловий в аэропортах прибытия.

Вылеты задержали в Усть-Хайрюзово, Никольское, Усть-Камчатск, значится в онлайн-табло аэродрома Камчатки. Информация о времени вылетов будет размещена позже. Большая часть Камчатки окажется под влиянием циклона, который станет причиной метели и порывистого ветра.

Накануне сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 в акватории Тихого океана около берегов Камчатки. Подземные толчки были неощутимы и произошли на глубине 60 километров.