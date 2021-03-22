Политолог Романенко назвал Украину «пустым местом» во внешней политике ФРГ

Киев, 22 марта. Отношения Киева и Берлина после громких заявлений украинского посла в ФРГ Андрея Мельника претерпят изменения. Об этом рассказал политолог Юрий Романенко.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник своим недавним заявлением поверг мировую общественность в шок. По его словам, Берлин несет «моральную ответственность» перед Украиной за Вторую мировую войну и должен повлиять на присоединение Крыма. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко уверен, что немецкое правительство не придаст особого значения словам чиновника.

«Украина во внешней политике Германии — это пустое место, которое периодически что-то пищит, просит о какой-то помощи и является донором, с точки зрения возможности выкачивания отсюда материальных ресурсов, мозгов и живой силы. Зачем им реагировать на пустое место?» — пишет Романенко для издания «Главред».

Политолог выразил мнение, что единственный аргумент Украины, который она использует в диалоге — «сотрясание воздуха». Недавние заявления украинского посла в ФРГ Романенко назвал «ахинеей», которую он произносит от случая к случаю, выставляя себя в глазах международной общественности «клоуном».

По мнению руководителя политических программ, заявления, сказанные в подобном ключе, не принесут перемен и в экономическом сотрудничестве Германии и Украины. Товарооборот между государствами не снизится: благодаря экспортно-кредитным инструментам Берлин продолжит «втюхивать» свой продукт Киеву.

«В общем, немцы не напрягаются, для них эта претензия украинского посла ни о чем», — пишет Романенко.

Эксперт уверен, что призыв Мельника к Берлину о помощи во «искупление грехов фашистов» не оставит даже «осадка», потому что Германия явственно представляет возможности Украины. Немцы «изучили» Незалежную досконально.

Слова Андрея Мельника заставили многих политиков и экспертов задуматься о причинах, по которым подобные заявления периодически звучат. Немецкий политолог Александр Рар предположил, как и для чего Украина продвигает «культ жертвы» в страны Евросоюза.