Москва, 22 марта. Слова президента России Владимира Путина о недопустимых заявлениях американского лидера Джо Байдена нужно брать на заметку. Об этом заявил фигурист Евгений Плющенко в соцсетях.

Двукратный олимпийский чемпион разместил в своем Instagram видеозапись ответа Путина на оскорбление Байдена. Плющенко заметил, что подобрать такие слова мог только президент России.

«Берем на заметку! Так мощно, дипломатично и доходчиво ответить может только наш президент! Не в бровь, а в глаз!» — написал Плющенко.

Владимир Путин пожелал Джо Байдену здоровья и заявил, что заявления людей отражают их натуру. Российский лидер вспомнил поговорку, которую часто используют дети.

Журналист Берджан Тутар ранее констатировал геополитическое поражение Вашингтона в связи с политикой новой администрации. Он заявил, что Владимир Путин положил конец гегемонии США.