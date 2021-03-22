Около 18 тысяч жителей Австралии эвакуированы из-за наводнений

Канберра, 22 марта. Почти 18 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома на восточном побережье Австралии из-за наводнений, вызванных ливнями.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, выступая на онлайн-брифинге для журналистов, сообщила, что наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори. За последние шесть суток там выпало почти 900 мм осадков.

«15 тысяч человек были эвакуированы из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси, и еще 3 тысячи человек — из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери», — указала чиновница.

Она добавила, что неблагоприятные погодные условия, по прогнозам синоптиков, продлятся до середины текущей недели. Власти Нового Южного Уэльса серьезно обеспокоены, как будет развиваться ситуация в регионе, расположенном к югу от Сиднея, — Иллаварра и на южном побережье.

Накануне сообщалось, что районы пригородного Сиднея были подняты по тревоге из-за опасного наводнения. В субботу произошел прорыв главной дамбы.