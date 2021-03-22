Возникновение COVID-19 связали с торговлей животными в Китае

Нью-Йорк, 22 марта. Развитие коронавируса в человеческой популяции могло начаться из-за торговли животными в Китае. Статью с такой научной версией представило агентство Bloomberg.

Журналисты основываются на докладе, который в скором времени представит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В начале года специалисты посетили уханьский рынок животных, которые могли подхватить коронавирус от летучих мышей и заразить человека. Ученые считают, что SARS-CoV-2 имеет много общего с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС).

«Тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса», — считает зоолог из Великобритании Питер Дасзак.

Выступление ВОЗ об источниках коронавируса может состояться уже на этой неделе. После этого специалисты организации представят полный доклад на тему происхождения COVID-19.