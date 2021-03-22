Врач Водовозов перечислил ошибки в лечении после COVID-19

Москва, 22 марта. Проблема борьбы с последствиями COVID-19 выходит на первое место для российских врачей. Такое мнение высказал терапевт Алексей Водовозов.

Характерный для состояния комплекс симптомов испытывают до четверти переболевших COVID-19 пациентов. Среди симптомов перенесенного коронавируса медики выделяют затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений. Перенесшие вирус люди могут достаточно долго страдать от его последствий разной степени тяжести, передает радио Sputnik.

«Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание. Надо все делать по науке, грамотно и осторожно», — рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Специалисты обратили внимание на эту проблему еще в середине 2020 года. Но тогда на повестке дня стояла борьба непосредственно с COVID-19, и лишь по мере снижения заболеваемости вопрос о методах лечения последствий коронавируса стал выходить на первый план, отметил Водовозов.

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