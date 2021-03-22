Шепелев похвастался спортивным трофеем своего сына

Москва, 22 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам в социальной сети Instagram о спортивных достижениях своего сына Платона от певицы Жанны Фриске.

Шепелев старается оберегать наследника от внимания назойливой прессы и камер папарацци. Он редко показывает Платона публике, но об успехах мальчика рассказывает с удовольствием.

В воскресенье сын Фриске и Шепелева завоевал золотой кубок на соревнованиях по теннису. Телеведущий поспешил похвастаться спортивным трофеем в социальной сети.

«Нет слов. Я думаю, что через несколько лет это покажется мелочью, но я сейчас такой гордый, вы себе даже не представляете. И сердце сегодня чуть не выпрыгнуло, когда за него болел. Я очень горжусь», – подчеркнул Шепелев.

Это не первая спортивная награда Платона. В прошлом году юный теннисист завоевал бронзовую медаль и почетное призовое место. Мальчик помимо тенниса изучает иностранные языки и активно занимается музыкой. В школе, где учится сын Шепелева, детей учат исключительно на английском языке.

У телеведущего скоро появится еще один ребенок. Его родит Шепелеву новая возлюбленная Екатерина Тулупова. Он уже собрал детскую кроватку.