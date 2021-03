Свыше 750 предрелизных версий игр для PlayStation 2 появились в Сети

Москва, 22 марта. Пользователи сообщества Hidden Palace опубликовали в интернете предрелизные версии игр для приставки PlayStation 2. Подборка собрала 752 наименования.

Все опубликованные ранние проекты для PlayStation 2 собрал один человек. Ему удалось раздобыть сотни дисков с копиями игр, техническими демо-версиями, билдами для устранения ошибок. В ближайшее время Hidden Palace выложит в Сеть еще больше подобных версий, сообщают пользователи.

Первую подборку с 752 билдами игр выложили 20 марта текущего года. В ней можно найти версию Shadow of the Colossus, выставленную на E3, God Hand, предназначенную для японского рынка, Final Fantasy X-2, Ratchet & Clank 2002 года, God of War 2, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, Viewtiful Joe 2.

Компания Sony на днях раскрыла характеристики еще одной своей консоли PlayStation 5. Она будет базироваться на 8-ядерном процессоре AMD Zen 2 с частотой 3,5 тысячи мегагерц. Объем оперативной памяти составит 16 гигабайт, а кастомного SSD-накопителя – 825 гигабайт.