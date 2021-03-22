МЧС перечислило находящиеся под угрозой весенних паводков регионы РФ

Москва, 22 марта. Весенние паводки и половодья в этом году традиционно начнутся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Специалисты уже предпринимают необходимые меры для предотвращения серьезных последствий стихии. Их причина связана с таянием ледово-снегового покрова и сильными осадками.

«Ведомством на регулярной основе осуществляется прогнозирование и мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части страны. Огромные возможности для этого дает применение беспилотных летательных систем», — сообщили в МЧС.

Специалисты при определении вероятности появления паводков и половодий учитывают увлажненность и глубину промерзания почвы, накопление воды в снегу, а также толщину льда на реках. Источники и причины осложнения обстановки на местности устанавливают при помощи современных технологий.

Работники Гидрометцентра в Курской области ранее сообщили, что уровень воды в реке Тускарь приближается к критическому. Единая дежурно-диспетчерская служба постоянно контролирует обстановку.