Учебный бой истребителей Су-30СМ над Ладожским озером показали на видео

Петрозаводск, 22 марта. Курские пилоты многоцелевых истребителей поколения «4++» Су-30СМ Западного военного округа осуществили практические пуски ракет на полигоне Ладога в Карелии.

Боевые машины в рамках учений ликвидировали воздушные цели. Для этого они использовали авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» ближнего боя. Во время практической части летчики отработали действия по наступлению и обороне в воздухе. Они показали элементы сложного пилотажа на высоте до восьми тысяч метров над Ладожским озером.

Тактические учения проходили днем и ночью. В общей сложности экипажам удалось выполнить свыше 15 пусков ракет. К участию в учениях привлекались десять летательных аппаратов и около 100 военнослужащих.

В Белоруссии прошли мероприятия по проверке боеготовности ВС страны. Кадры с тренировки белорусских военнослужащих с использованием батареи «Белград» были опубликованы в Сети.