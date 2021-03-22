Суд из-за ипотечной просрочки может обойтись должнику в 2 млн рублей

Москва, 22 марта. Разбирательства по ипотечным долгам лучше не доводить до суда. Должник может лишиться не только квартиры, но и крупной суммы денег, заявил адвокат Станислав Данилов.

Банк может потребовать от заемщика, допустившего существенную просрочку, возвращения кредита, штрафов и пеней, а также компенсацию судебных издержек. Сумма, по словам юриста, будет зависеть от региона, где находится недвижимость.

«Очень приблизительно речь идет о диапазоне в 0,5 – 2 миллиона рублей», – подчеркнул Данилов в беседе с РИА Недвижимость.

В большинстве случаев на деньги, вырученные от продажи ипотечной квартиры по решению суда, сначала компенсируются расходы на пошлины, оценщиков и юристов. Задолженность по кредиту, как отметил адвокат, гасится в последнюю очередь.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее оценила возможность продления льготной программы ипотеки. Это стоит сделать, по ее словам, только в определенных регионах.