Евросоюз может оставить Великобританию без вакцины AstraZeneca

Брюссель, 22 марта. ЕС может прекратить поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию из-за того, что фармацевтическая компания не выполняет свои обязательства перед Евросоюзом.

Издание Bloomberg сообщает, что у ЕС есть свои контракты с AstraZeneca, условия по которым она не выполняет, и вся вакцина или отдельные составляющие, произведенные в Евросоюзе, будут зарезервированы для местных поставок.



По словам источника агентства, пока нет невыполненных запросов на экспорт препарата с производства компании в Нидерландах в Великобританию, однако если он поступит, то, вероятно, будет отклонен.

Датские СМИ сообщали о втором зарегистрированном летальном исходе после вакцинации от коронавируса. Смерть наступила после прививки лекарством от британско-шведской компании AstraZeneca.